Известный актер из Ижевска Сергей Гилев сфотографировался на пляже с Кристиной Асмус

Сергей Гилев и Кристина Асмус сделали совместное селфи на берегу моря Фото: соцсети

2 июня под пристальное внимание фанатов вновь попал Сергей Гилев – известный актер из Ижевска, сыгравший роль бандита Данилы в сериале «Чики» (18+). Как сообщает «Комсомольская правда», в своем блоге он разместил «неоднозначную фотографию» с Кристиной Асмус, актрисой и бывшей женой Гарика Харламова.

Напомним, в январе 2021 года Сергей Гилев женился, поэтому поклонников его творчества фото с Кристиной Асмус сразу же заинтриговали. Звезды сделали на пляже селфи в обнимку. Никаких пояснений они не дали, известно лишь, что снимок был сделан на курорте две недели назад.

Фотографии были сделаны около двух недель назад фото звезд Фото: соцсети

Нам удалось связаться с пиар-агентом актера, и он предположил, что фото имеет отношение к какому-то из проектов, однако официальные комментарии ожидаются позже.

По информации портала «Кинопоиск», в 2021 году у Сергея Гилева и Кристины Асмус два общих проекта – это драма «Декабрь» (премьера в декабре 2021 г) и романтическая комедия «Хочу замуж» (премьера 14 февраля 2022 г.).

Съемки картины «Хочу Замуж» сейчас проходят в Калининграде. Милош Бикович, исполнитель одной из главных ролей, разместил в своем «Инстагарме» фото с соответствующей геолокацией. За спиной актера даже можно увидеть являющийся городской достопримечательностью кафедральный собор.

Сергей Гилев на съемках фильма «Хочу замуж» Фото: Кинопоиск

Что примечательно, среди фотографий со съемочной площадки «Хочу замуж» есть снимок Сергея Гилева в тех же самых солнцезащитных очках, которые можно видеть на фото с Кристиной Асмус. Морской пейзаж и ограждения за спиной актера также довольно узнаваемы. Можно предположить, что совместное фото звезды сделали именно на этих съемках.

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