Именные кроссовки подарил фигуристке из Ижевска Алине Загитовой известный обувной бренд

Алина поделилась радостью в своем Инстаграме Фото: instagram.com/azagitova/

Всемирно известный немецкий обувной бренд подарил кроссовки уроженке Ижевска и известной фигуристке Алине Загитовой. На них выгравирована надпись Alina. Об этом можно судить по фотографии в истории в ее Инстаграме.

В той же истории фигуристка поблагодарила бренд за подарок. Напомним, что Загитова недавно посетила предпоказ японской версии фильма «Пальма» в городе Одате, в котором она сыграла саму себя.

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