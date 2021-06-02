Именные кроссовки подарил фигуристке из Ижевска Алине Загитовой известный обувной бренд

Алина поделилась радостью в своем Инстаграме Фото: instagram.com/azagitova/
Всемирно известный немецкий обувной бренд подарил кроссовки уроженке Ижевска и известной фигуристке Алине Загитовой. На них выгравирована надпись Alina. Об этом можно судить по фотографии в истории в ее Инстаграме.
В той же истории фигуристка поблагодарила бренд за подарок. Напомним, что Загитова недавно посетила предпоказ японской версии фильма «Пальма» в городе Одате, в котором она сыграла саму себя.
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