Актер из Ижевска Сергей Гилев женился

Сергей Гилев с супругой www.instagram.com/gilevgilev/

В субботу 23 января женился Сергей Гилев – актер из Ижевска, сыгравший роль бандита Данилы в сериале «Чики» (18+). Радостным известием он поделился в Инстраграме, разместив стильное черно-белое фото со своей молодой супругой и снабдив его скромной подписью: «Вот у нас сегодня свадьба была быстрая». Судя по всему, молодожены реши обойтись без крупного торжества.

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