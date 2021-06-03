Санаторий «Голубой вагон» сошел с молотка в Ижевске за 58,6 млн рублей

Общая площадь трехэтажного здания - 3.23 тыс. кв. м Фото: Минимущества Удмуртии

Компания ООО «Геосервис» победила в аукционе по продаже санатория «Голубой вагон», расположенного в столице Удмуртии. «Геосервис» выкупит санаторий у нынешнего владельца (МУП «ИжГЭТ») за 58,6 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Генеральный директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов рассказал журналистам издания, что непрофильный актив пытались продать несколько раз, но особым спросом на покупателей санаторий не пользовался. Не было, впрочем, спроса и со стороны отдыхающих.

«Мы анализировали доходы от санатория, однако загрузка у него была невысокая. В последние годы он не функционировал как санаторий, в нем не было медперсонала, предоставлялась только услуга проживания для групп, в частности спортсменов», — заявил Батов.

За санаторий боролись два игрока. Начальная цена в 40,4 млн рублей была перебита сначала ООО «Инвест-логистика» Дениса Щелканова, предложившее 56,6 млн рублей. Однако ООО «Геосервис» предложило 58,6 млн рублей и стало победителем аукциона.

Вырученную сумму планируют вложить в ремонт путевого хозяйства.

Директор «Геосервиса» Булат Ахмадуллин не стал делиться с журналистами планами по дальнейшему использованию трехэтажного здания санатория общей площадью 3.23 тыс. кв. м.

«Естественно есть пожелания по этому зданию, как его использовать, но пока говорить рановато», — заявил он «Коммерсанту»

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