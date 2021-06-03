Два однотипных ДТП с участием десятилетних мальчиков произошли в Ижевске 2 июня

В Ижевске произошло два наезда на детей за полтора часа Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

2 июня 2021 года около 18 часов 33 минут в Ижевске на улице Луначарского 62-летний водитель Opel Astra сбил 10-тилетнего мальчика, который ехал на самокате. Спустя полтора часа на улице Берша 36-летний водитель LADA Vesta также наехал на 10-тилетнего мальчика, который внезапно выбежал из-за стоящего автомобиля, загораживающего обзор. Об этом сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

В обоих случаях дети получили травмы. Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает ижевчанам, что при движении по двору необходимо быть предельно внимательным, а при переходе проезжей части нужно быть уверенным в безопасности перехода. Не стоит выходить на проезжую часть перед близко идущим транспортом или выходить из-за машины или любого другого препятствия, из-за которого вас может быть не видно.

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