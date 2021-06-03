Глава Ижевска Олег Бекмеметьев оценил подготовку двух школьных лагеря на территории города

Мэр Ижевска проинспектировал школьные лагеря Фото: izh.ru

1 июня в Ижевске открылось 67 школьных дневных лагерей, еще один лагерь откроется 7 июня. 2 июня ижевский мэр Олег Бекмеметьев посетил два лагеря и дал им свою оценку.

Глава города оценил активную воспитательную работу с детьми и подростками, безопасность, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и качество питания.

«В прошлом году в период пандемии в Ижевске работали 40 лагерей, в этом году их число увеличилось до 68. Посетить их смогут почти 9 000 ребятишек, из них более 300 детей в трудной жизненной ситуации» - подчеркнул городской глава

Как и в прошлом году, главной темой лагерной смены в школе №46 стало кино. Помимо стандартного набора из творческих, спортивных и игровых мероприятий, программа кинолагеря приоткрывает детям тайны съемки фильмов–короткометражек.

В школе №57 одно из направлений предлагает школьникам прокачать свои филологические навыки – они учат удмуртский, венгерский и финский. Также планируется недельная поездка в Киясово, где дети будут собирать удмуртский фольклор. В лагере школы №57 будет и вторая смена.

«Сегодня я ставлю твердую пять, но это пока лишь второй день лагеря. Все лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения, проведены необходимые инструктажи по технике безопасности, антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности», – заявил Бекмеметьев. Он отметил, что такие проверки продолжатся – глава Ижевска даже планирует составить личный рейтинг школьных лагерей.

Стоимость путевки за лагерную смену составляет 3549 рублей, но родители оплачивают лишь 1050 рублей из этой суммы. Напомним, что из регионального и муниципального бюджетов на подготовку летней оздоровительной кампании выделили более 78 млн рублей.

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