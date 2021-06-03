Жители Удмуртии заметили на берегу пруда знак, который одновременно запрещает и призывает купаться

Надпись на знаке неправильно переведена Фото: Андрей Смирнов, www.facebook.com/crabtrip

Странный, не то запрещающий, не то разрешающий знак был обнаружен на берегу пруда в Удмуртии. На улице Азина в Воткинске установили щит, который должен информировать жителей о том, что купаться в пруду запрещено. Проблема в том, что надпись выполнена на двух языках – русском и удмуртском, и перевод этих фраз не совпадает.

Фото опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» куратор Ижевского киноклуба Андрей Смирнов. По-русски на щите написано: «Купаться запрещено», надпись на удмуртском языке следующая: «Пыласькыны лэземын».

«А правда, что надпись на удмуртском гласит: «Купаться разрешено»?», — спрашивает Андрей Смирнов у подписчиков.

«Комсомолка» показала знак людям, владеющим удмуртским языком, и оказалась, что нижняя фраза действительно не запрещает купаться, а призывает. Правильный вариант звучал бы как «Пыласькыны лэземын öвöл» или «Пыласькыны уг яра».

Судя по всему, создатели знака воспользовались сервисом «Яндекс. Переводчик», который по неизвестной причине переводит обе фразы одинаково.

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