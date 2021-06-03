Почему могли произойти взрывы в удмуртском Пугачево и как сейчас живет село

Дарья Байраншина, активист, жительница Пугачево, и Руслан Поняев, который служил в армии во время взрывов в Пугачево Фото: Архив КП

3 июня прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM) (12+) вспоминали, как 10 лет назад в селе Пугачево прогремели взрывы.

Гостями студии стали непосредственный участник событий Руслан Поняев и жительница села Дарья Байраншина. Руслан Поняев рассказал радиослушателям о том, как во время службы в армии оказался буквально в самом эпицентре взрывов и поделился версиями, которые выдвигали солдаты. А Дарья Байраншина рассказала о проблемах родного села и о том, как она путается их решить.

Все подробности можно узнать из подкаста.

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