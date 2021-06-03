Гороскоп на 4 июня для ижевчан: Козероги могут сильно устать, а Тельцам лучше сдать назад

Что ждет ижевчан 4 июня? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вас одолеет совершенно не свойственная вам задумчивость. Подумать действительно есть о чем, но не перестарайтесь.

ТЕЛЕЦ

Лучше немного сдать назад (или даже развернуться и топать в противоположном направлении, честное слово).

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня в, общем-то, неплохой день для работы и отвратительный для всего остального.

РАК

Энтузиазма у вас хоть отбавляй – но для маломальского успеха вам придется конвертировать его в реальные дела и осязаемые вещи.

ЛЕВ

Позвольте себе признать собственные слабости. Нужно реальнее смотреть на вещи – все-таки идеал недостижим.

ДЕВА

Жажда справедливости может сыграть с вами злую шутку. Иногда действительно лучше не обращать внимания на происходящее.

ВЕСЫ

Вот уж чего сегодня точно не будет – так это любимого вами равновесия. Эмоциональные качели вам гарантированы. Зато с финансами все будет в полном порядке.

СКОРПИОН

Сегодня вы будете спокойны, как удав – и рискуете пролететь мимо важных для вас лично жизненных процессов. Нагнать будет тяжело.

СТРЕЛЕЦ

Вы можете окончательно решить какой-то архиважный для себя вопрос и при этом нацеплять кучу новых мелких проблем. Будьте внимательны.

КОЗЕРОГ

У вас сформировалось стойкое ощущение, что вы совершенно не устаете и можете работать сутками напролет. Вот сегодня-то вы и поймете, что это не так.

ВОДОЛЕЙ

Ваш противоречивый характер сегодня не будет никого бесить - напротив, окружающие увидят пользу от сотрудничества с вами.

РЫБЫ

Замыкаться в себе – не всегда выход, хотя в вашем случае это чаще всего работает. Но- не сегодня.

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