Гороскоп на 4 июня для ижевчан: Козероги могут сильно устать, а Тельцам лучше сдать назад

Что ждет ижевчан 4 июня? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Вас одолеет совершенно не свойственная вам задумчивость. Подумать действительно есть о чем, но не перестарайтесь.
ТЕЛЕЦ
Лучше немного сдать назад (или даже развернуться и топать в противоположном направлении, честное слово).
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня в, общем-то, неплохой день для работы и отвратительный для всего остального.
РАК
Энтузиазма у вас хоть отбавляй – но для маломальского успеха вам придется конвертировать его в реальные дела и осязаемые вещи.
ЛЕВ
Позвольте себе признать собственные слабости. Нужно реальнее смотреть на вещи – все-таки идеал недостижим.
ДЕВА
Жажда справедливости может сыграть с вами злую шутку. Иногда действительно лучше не обращать внимания на происходящее.
ВЕСЫ
Вот уж чего сегодня точно не будет – так это любимого вами равновесия. Эмоциональные качели вам гарантированы. Зато с финансами все будет в полном порядке.
СКОРПИОН
Сегодня вы будете спокойны, как удав – и рискуете пролететь мимо важных для вас лично жизненных процессов. Нагнать будет тяжело.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете окончательно решить какой-то архиважный для себя вопрос и при этом нацеплять кучу новых мелких проблем. Будьте внимательны.
КОЗЕРОГ
У вас сформировалось стойкое ощущение, что вы совершенно не устаете и можете работать сутками напролет. Вот сегодня-то вы и поймете, что это не так.
ВОДОЛЕЙ
Ваш противоречивый характер сегодня не будет никого бесить - напротив, окружающие увидят пользу от сотрудничества с вами.
РЫБЫ
Замыкаться в себе – не всегда выход, хотя в вашем случае это чаще всего работает. Но- не сегодня.
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