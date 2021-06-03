В честь дня велосипедиста составили для вас карту велодорожек Ижевска Фото: Амир Закиров

3 июня отмечают день велосипедиста. В честь этого праздника журналист «Комсомолки» достала велосипед и проехалась по всем велодорожкам города. В нашем материале мы расскажем, где можно прокатиться на велосипеде, какие неудобства могут возникнуть на пути, где можно оставить железного коня и перекусить.

По большей части велодорожки в Ижевске образуют логичную схему, но есть участки, не связанные между собой. Фото: Яндекс карты

Велодорожка на улице Кирова

Велодорожка на улице Кирова не прерывается и идет по одной стороне улицы. Фото: Яндекс карты

Где проходит: от парка Кирова до ул. Авангардной по южной стороне улицы

Самое приятное в тротуаре на ул. Кирова – что велодорожка, в отличие от пешеходной части, сделана из обычного асфальта. Поэтому на ней не трясет, в отличие от брусчатки. Еще один плюс: велодорожка не прерывается, всегда идет вдоль одной стороны улицы и по ней можно проехать всю улицу Кирова. Стоит быть осторожнее на подъезде в парку Кирова: около него асфальт становится хуже, и я даже подпрыгнула на яме около пекарни.

На улице встречаются крутые спуски и подъемы. Самый сложный – около Дворца пионеров. На перекрестке с ул. Карла Маркса крутой спуск на тротуар, а на перекрестке с ул. Пушкинской велосипед нужно спускать или поднимать по крутому пандусу.

Перекусить можно в пекарне около парка Кирова или в «Гастрономе».

Где припарковаться:

- около «Мамы пиццы» на перекрестке с ул. Коммунаров;

- около магазина Zeon на перекрестке с ул. Пушкинской;

- около магазина «Океан».

Велодорожка на улице Пушкинской

На Пушкинской велодорожка идет с двух сторон, но заканчивается у Центральной площади. Фото: Яндекс карты

Где проходит: от улицы Холмогорова до Центральной площади по обеим сторонам

В отличие от улицы Кирова, тротуары на Пушкинской полностью сделаны из брусчатки. Поэтому во время езды по ним трясет. Еще и имеется очень крутой спуск чуть выше филармонии. Вниз ехать приятно, а обратно – тяжеловато.

Перекусить можно в одном из многочисленных супермаркетов на Пушкинской. Около остановки «Росгосстрах» есть кофе-точка, на перекрестке с ул. Кирова – пекарня.

Где припарковаться:

- около «Пятерочки» у остановки «Росгосстрах»;

- около банка «Открытие»;

- около «Пятерочки» в бывшем магазине «Урал»

- около «Магнита» недалеко от бывшего «Урала»;

- около ТЦ «Сигма»;

- около штаба городских проектов «Лифт». С западной стороны: улицы:

- около «Магнит косметик»,

- около пиццерии «Еще кусочек»;

- около KFC на Центральной площади.

Велодорожки у площади им. 50-летия Октября

Около площади 50 лет Октября удобная развязка велодорожек, но не везде качественная. Фото: Яндекс карты

Где проходит: от дома № 8а до ул. Лихвинцева; вдоль сквера Победы по северной стороне; вдоль дома №8а и 7а

В районе площади 50-летия Октября ситуация не очень радужная. Фрагмент велодорожки, который ведет к ул. Лихвинцева, практически стерся, там разбитый асфальт. Отличить, по какой стороне идет велодорожка, а по какой — пешеходная часть, практически невозможно. Около жилого дома и памятника счастью асфальт лучше и краска ярче. Лучше ситуация обстоит и у Вечного огня. Однако использовать этот фрагмент улиц скорее удобно как транзит, нежели для полноценных велопрогулок. Впрочем, хорошо, что через эту связку можно выехать с Удмуртской на Пушкинскую.

Перекусить можно в пекарне на ул. Лихвинцева.

Где припарковаться: у кафе «Мятный трюфель»

Велодорожка на улице Наговицына

Велодорожка на ул. Наговицына хорошая, но служит в первую очередь транзитом. Фото: Яндекс карты

Где проходит: от ул. Коммунаров до ул. Пушкинской

Велодорожка на ул. Наговицына находится в отличном состоянии. Только в одном месте я чуть не попала в яму, но она небольшая. Как и велодорожки у Вечного огня, эту часть тоже скорее можно использовать как транзит, а не кататься на ней для удовольствия.

Где припарковаться: негде

Велодорожки на набережной и Южной Набережной

На набережной можно кататься и наслаждаться видами. Фото: Яндекс карты

Где проходит: По всей части набережной им. зодчего Дудина, затем поворачивает на проезд Дерябина и набережную им. И. Ф. Белобородова. дальше идет в Строитель по Южной набережной.

Велодорожка на набережной так и манит, чтобы на ней прокатиться. Это идеальное место для прогулок: широкая велодорожка, красивые виды, а по вечерам еще и потрясающие закаты. Но и здесь не без неприятностей.

Во-первых, на набережную нужно еще попасть из центральной части города. Для этого приходится либо тащить велосипед вниз по ступенькам от эспланады, пока не достигнешь удобных спусков на самой набережной. Второй вариант - подъехать к ней со стороны улицы Ленина и Русского Драматического театра. Там можно спуститься к набережной по горке.

На парадной части участка есть широкая, хорошая велодорожка, хотя местами и с трещинами. Но на ней выводят из себя люди, которые почему-то считают ее пешеходной зоной. Порой на широкой велодорожке невозможно объехать компанию из мам с кучей детей. Культуры у пешеходов до сих пор нет.

В сторону Ленинского района нужно проехать по довольно узкому участку, где два человека иногда могут разойтись с трудом. Но к счастью, он продолжается недолго. А дальше начинается вполне комфортная зона с отдельной велодорожкой, на которой почему-то даже нет пешеходов – и то приятно.

В общем и целом состояние велодорожки неплохое, местами только слегка стерлась разметка. По пути есть один некомфортный маленький крутой подъем по пандусу недалеко от пристани.

Дальше путь идет через красивый пруд. Можно даже остановиться и полюбоваться видами – например, в уютном закутке около пирса. И только на подъезде к Строителю велосипедный рай заканчивается: дальше нет велодорожек, хорошего тротуара и удобной развязки. То есть хороший велосипедный путь приводит в никуда.

На набережной им. зодчего А. Дудина можно подкрепиться лимонадом или мороженым в многочисленных ларьках.

Где припарковаться: негде

Велодорожка на улице Ленина

Велодорожка на Ленина постоянно прерывается. Фото: Яндекс карты

Где проходит: От «Ленты» до остановки «Магазин «Ваш дом» по северной стороне; от ул. 40 лет Победы до перекрестка с ул. Халтурина по южной стороне улицы; от остановки «Поликлиника «Ижмаш» до Карлутской набережной по южной стороне; от ул. Орджоникидзе до ул. Удмуртской по южной стороне; от ул. Красноармейской до центра по южной и северным сторонам.

Самый главный недостаток велодорожек на ул. ленина – они постоянно прерываются или уходят на противоположную сторону. Например, около остановки «Магазин «Ваш дом» велодорожка с северной стороны заканчивается около ул. 40 лет Победы. дальше идет крайне неудобный участок, где даже о тротуаре остается только мечтать. Поэтому приходится перебираться на другую сторону заранее.

Путь прерывается также около улицы Халтурина и около Дома одежды и обуви. Там местами разметка сохранилась, но это практически незаметные желтые следы. Пешеходы все равно по ним ходят – настолько незаметная здесь разметка. Можно считать, что в районе Красноармейской велодорожки нет вообще.

Также велосипедистам стоит учитывать, что на ул. Ленина есть два крутых спуска: около «Спортивного квартала» и в районе Карлутки. Недалеко от ул. 40 лет Победы, в районе, где нарисовано граффити с врачом, есть яма. А еще не стоит ехать в сторону центра от касс РЖД: напротив собора Александра Невского ремонтируют дорогу, и проехать там невозможно.

Попить кофе можно около перекрестка с ул. Коммунаров и около остановки «Радиотехника».

Поесть пирожки можно в пекарне на Красноармейской. Недалеко от остановки «Рембыттехника» можно купить шаурму. Купить перекус можно также в супермаркетах по пути.

Где припарковаться:

- около пиццерии «Еще кусочек»;

- на остановке «Улица Красноармейская»;

- около «Магнита» на остановке «Улица Красноармейская»;

- около «Спортивного квартала»;

- около «Ашана»;

- на Ленина, 136а

Велодорожка на улице 10 лет Октября

Где проходит: от ул. Пушкинской до ул. 9-г

На ул. 10 лет Октября есть крутые спуски и подъемы. Фото: Яндекс карты

о Января по северной стороне; от ул. 9-го Января до ул. 40 лет Победы по южной стороне

Велодорожка на ул. 10 лет Октября в принципе хорошая, но все портит перекоп после перекрестка с ул. 9-го Января. там приходится брать коня и обходить раскопки.

Еще один минус – в районе перекрестка с ул. 9-го Января есть только велодорожка (в обе стороны!), а участка для пешеходов нет. Приятно, конечно, что заботятся о велосипедистах, но в итоге люди идут пешком прямо по велодорожке.

В какой-то момент велодорожка переходит с одной стороны улицы на другую. Дорогу нужно переходить в два этапа, и там есть «островок безопасности», на котором тоже есть велодорожка. Вроде бы и неплохо, но это может спровоцировать велосипедистов не спешиваться при переходе дороге. Поэтому такое решение кажется странным.

На участке есть крутые спуски, например, между «Эльгином» и Армянской церковью. тяжелый подъем ждет велосипедистов, которые перебрались после ул. 9-го Января перебрались с одной стороны дороги на другую (при движении в сторону ул. 40 лет Победы).

Сейчас после перекрестка с ул. 9-го Января (в сторону ул. 40 лет Победы) идут раскопки. Поэтому либо выбирайте пути объезда, либо будьте готовы, что велик придется тащить через неудобный участок.

Где припарковаться:

- около «Эльгрина»;

- около KFC в «Омеге»;

- около «Макдональдса»;

- около Fixprice.

Велодорожка на улице Холмогорова

На улице Холмогорова велодорожка короткая, но она через ул. Щорса выводит на ул. Маршала Фалалеева, и оттуда на ул. Удмуртскую. Фото: Яндекс карты

Где проходит: По южной стороне от ул. Пушкинской до до ул. Щорса.

Приятно, что велодорожка отделена от пешеходной части. Тем больше раздражают пешеходы, которые все равно выходят на участок для велосипедистов.

Сейчас на перекрестке ул. Пушкинской и Холмогорова перекопан участок тротуара. Так что движения по ул. Холмогорова лучше избегать, пока не закончится ремонт.

Сама велодорожка в хорошем состоянии, краска не стерлась.

Перекусить можно в «Дак и чо?» на остановке «Школа № 83».

Где припарковаться:

- У торгового центра «Талисман»

Велодорожка на ул. Щорса

Где проходит: на участке от ул. Хо

Велодорожка на ул. Щорса и ул. Маршала Фалалеева соединяют ул. Удмуртскую и ул. Холмогорова. Фото: Яндекс карты

лмогорова до ул. Маршала Фалалеева с восточной стороны улицы

Велодорожка на ул. Щорса – это транзит, связывающий ул. Холмогорова с ул. Маршала Фалалеева и ведущий на ул. Удмуртскую. Поэтому мест для парковки мало, и перекусить можно только в супермаркете на пути. Зато сама велодорожка находится в хорошем состоянии, никаких неудобств нет.

Где припарковаться: около «Пятерочки».

Велодорожка на ул. Маршала Фалалеева (бывшая Смоленская)

Ул. Маршала Фалалеева - отличный транзит. Фото: Яндекс карты

Где проходит: по южной стороне улицы на участке от ул. Щорса до ул. Удмуртской

Маршала Фалалеева, как и Щорса, скорее тоже служит просто транзитом между ул. Холмогорова и ул. Удмуртской. Но сама дорожка в хорошем состоянии. Вот только припарковать коня негде, а из еды доступно только мороженое, которое продают около детского сада № 284.

Где припарковаться: негде

Велодорожка на улице 9-го Января

на ул. 9-е Января велодорожка местами прерывается. Фото: Яндекс карты

Где проходит: от ул. 10 лет Октября до кольца по западной стороне улицы

Велодорожка на ул. 9-го Января находится в отличном состоянии. Но местами стерлась краска, поэтому не везде понятно, что на участке находится велодорожка. А еще местные жители говорят, что около дома № 259 часто бывают перекопы. Поэтому асфальт кладут заново, а разметку не рисуют. Там же находится яма с лужей.

Главное неудобство – велодорожка постоянно прерывается. Это доставляет определенные неудобства.

В районе разворотного кольца есть множество точек, где можно перекусить: пиццерия, пекарня, супермаркет, бургерная. Еду можно найти на любой вкус.

Где припарковаться:

- около «Платформы»;

- около «Магнит косметик» (дом № 255);

- Дом №257а;

Велодорожка на Воткинском шоссе

На Воткинском шоссе отличная велодорожка. Фото: Яндекс карты

Где проходит: от ул. Удмуртской до ул. 9-го Января с южной стороны улицы

Велодорожку на Воткинском шоссе сделали недавно. Поэтому ехать приятно, краска свежая. Единственное неудобство возникает после парка Космонавтов (при движении в сторону Удмуртской): тротуар убит, и «выделенки» тоже нет. Но дорога вскоре снова возобновляется. Единственное «но» – на дороге негде припарковаться.

В районе поворота на ул. Удмуртскую есть крутой спуск. Здесь нужно быть аккуратнее: посреди поворота и спуска идет проезжая часть. Будьте аккуратны!

По пути есть пекарни в районе дома № 38 и в районе перекрестка с ул. Строителей, а также ларек с шаурмой у остановки «Ремзавод».

Где припарковаться: негде

Велодорожка на улице Оружейника Драгунова

Велодорожка на ул. Оружейника Драгунова никак не соединена с остальной велосипедной сетью города. Фото: Яндекс карты

Где проходит: велодорожка идет от сквера Оружейника Драгунова, а потом поворачивает и немного не доходит до ул. Клубной

Велодорожка на ул. Оружейника Драгунова появилась недавно. Она гораздо уже, чем «выделенки» на других улицах города, но и сам тротуар неширокий. Это вторая после набережной велодорожка Ленинского района, и чувствуется, что местные жители к этому еще не привыкли. На полосе для велосипедистов постоянно ходят и дети, и взрослые. Приходится постоянно предупреждать о себе или даже проводить воспитательные беседы со школьниками.

Этот маршрут удобнее всего использовать, чтобы добраться до сквера Оружейника Драгунова. Там же можно припарковать коня, поесть перепечи или попить кофе. Для маршрута в другие точки города использовать велодорожку не получится: она никак не соединяется с остальной сетью. Добираться до ближайшей велодорожки на набережной им. И. Ф. Белобородова приходится по тротуарам, где нет полосы для велосипедистов.

Где припарковаться:

- В сквере Оружейника Драгунова

Велодорожка на улице 40 лет Победы

Велодорожка на ул. 40 лет Победы ведет на проезжую часть

Где проходит: от ул. Ленина до Татьяниного сквера

Велодорожка по ул. 40 лет Победы довольно тяжела. Во-первых, недалеко от ул. Ленина она уходит на шлюз и велосипедистам приходится ехать в одном потоке с автомобилями. Только недалеко от проспекта Калашникова велодорожка возвращается на тротуар. Во-вторых, местами асфальт убит, и на нем сильно трясет.

По пути можно увидеть несколько супермаркетов. Там же можно и подкрепиться.

Где припарковаться: около ТЦ «Италмас»

Велодорожка на ул. Удмуртской

На ул. Удмуртской стирается разметка для велодорожки. Фото: Яндекс карты

Где проходит: от ул. Маршала Фалалеева до ул. 10 лет Октября по западной стороне; от остановки «Улица Димитрова» до Северного переулка по западной стороне; от «Флагмана» до дома № 247 по западной стороне

Велодорожка на Удмуртской – расстройство велосипедиста. на большей части участков краска стерлась, местами полоса вообще прерывается и приходится ехать в общем потоке с пешеходами. около остановки «Улица Димитрова» узкий тротуар, и павильон занимает много места. Поэтому даже по выделенной полосе сложно объехать пешеходов. Тротуар тоже местами ждет ремонта, особенно ближе к УдГУ. В районе площади 50 лет Октября стоит повернуть на Пушкинскую – там ехать гораздо комфортнее.

Поесть можно по пути в пекарне на перекрестке с ул. Сакко и Ванцетти, а также в пекарне у «Малахита».

Где припарковаться:

- около «Флагмана»;

- около ТЦ «СтройПорт»;

- около «Малахита»;

- у магазинов на перекрестке с ул. Сакко и Ванцетти;

Велодорожка на ул. Маслюкова

На ул. Маслюкова велодорожку сделали недавно. Фото: Яндекс карты

Где проходит: От проспекта Калашникова до ул. Ленина по восточной стороне

Велодорожку на ул. Маслюкова сделали недавно. Краска свежая, но пешеходы порой выходят на полосу для велосипедистов. Тротуар в хорошем состоянии: его ремонтировали в последние годы. Приятно, что улица тихая и что на ней растет много берез.

Поесть можно мороженое в районе детской больницы.

Где припарковаться: негде

От автора

У нас ушло несколько дней, чтобы объездить все велодорожки Ижевска. И мы понимаем, что со временем информация может меняться: где-то образовалась яма, где-то перекоп, где-то появилась новая велопарковка. Поэтому если вам есть, что добавить к материалу, сообщите нам:

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