Духовную музыку исполнит хор в Ижевске на ступенях собора А. Невского

Впервые в мероприятии участвуют хоровые коллективы из других регионов Фото: Диля Ахмадишина

В рамках трехдневного фестиваля «Дни города» 11 мая в Ижевске состоится Большой хоровой собор. В этом году XXIII Большой Хоровой Собор будет посвящен 800-летию Александра Невского. Впервые в этом событии примут участие профессиональные хоровые коллективы из других регионов страны.

Хор выстроится на ступенях собора А. Невского в 21:00, чтобы исполнить самые знаменитые шедевры духовной и классической музыки. Перед ижевчанами выступит муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, Академическая хоровая капелла Удмуртии, а также Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, хор «Доместик» им. В.А. Копанева и Государственный симфонический оркестр Удмуртии. Главные партии исполнит Анастасия Богачева, солистка Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Профессиональный сводный хор и Государственный симфонический оркестр Удмуртии исполнит кантату «Александр Невский» С.С. Прокофьева и два духовных произведения П.И. Чайковского. Также инклюзивный детский хор, состоящий из 300 человек, исполнит произведения Г. Струве и В. Берковского. Также прозвучат произведения М.И. Глинки, А.Т. Гречанинова, Е.В. Копысовой и А.Н. Пахмутовой.

Кстати, на время проведения мероприятия придется ограничить движение транспорта по ул. Советской возле собора А. Невского.

СПРАВКА

Большой хоровой собор – ежегодный музыкальный праздник и один из символов музыкальной культуры Ижевска. Он не имеет аналогов в других регионах России. Этот духовный проект реализуется на средства гранта Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры», в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

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