В Ижевске на улице Пушкинская загорелся мусорный бак

В Ижевске загорелся мусорный бак
Фото: Архив КП
Вечером 3 июня в районе 17:00 появилась информация о довольно масштабном задымлении возле дома 268Г на улице Пушкинская. Наш корреспондент сделал фотографии, на которых видна работа пожарных. Сотрудники МЧС довольно оперативно локализовали возгорание и потушили огонь.
Задымление было видно издалека
Фото: Архив КП
Оказалось, что возгорание произошло в урне с мусором. К счастью, огонь не успел перекинуться на здание и никто не пострадал.
Пожарные быстро локализовали угрозу, никто не пострадал
Фото: Архив КП
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Испытано на себе: журналист «Комсомолки» проверил велодорожки Ижевска
«Озаборенный Ижевск»: как будет выглядеть город, если ограждений станет больше