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Происшествия3 июня 2021 18:01

В Ижевске на улице Пушкинская загорелся мусорный бак

Наш корреспондент был на месте и выяснил, что случилось.
Дмитрий Коренев
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В Ижевске загорелся мусорный бак

В Ижевске загорелся мусорный бак

Фото: Архив КП

Вечером 3 июня в районе 17:00 появилась информация о довольно масштабном задымлении возле дома 268Г на улице Пушкинская. Наш корреспондент сделал фотографии, на которых видна работа пожарных. Сотрудники МЧС довольно оперативно локализовали возгорание и потушили огонь.

Задымление было видно издалека

Задымление было видно издалека

Фото: Архив КП

Оказалось, что возгорание произошло в урне с мусором. К счастью, огонь не успел перекинуться на здание и никто не пострадал.

Пожарные быстро локализовали угрозу, никто не пострадал

Пожарные быстро локализовали угрозу, никто не пострадал

Фото: Архив КП

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