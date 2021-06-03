В Ижевске на улице Пушкинская загорелся мусорный бак

В Ижевске загорелся мусорный бак Фото: Архив КП

Вечером 3 июня в районе 17:00 появилась информация о довольно масштабном задымлении возле дома 268Г на улице Пушкинская. Наш корреспондент сделал фотографии, на которых видна работа пожарных. Сотрудники МЧС довольно оперативно локализовали возгорание и потушили огонь.

Задымление было видно издалека Фото: Архив КП

Оказалось, что возгорание произошло в урне с мусором. К счастью, огонь не успел перекинуться на здание и никто не пострадал.

Пожарные быстро локализовали угрозу, никто не пострадал Фото: Архив КП

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