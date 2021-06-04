Ясная погода ожидается в Ижевске 4 июня +19 °С

Ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 4 июня, рабочая неделя подходит к концу. Расскажем, чего можно ожидать от погоды сегодня днем.

По данным сайта GISMETEO температура воздуха днем может подняться до 19 °С. Ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с. К вечеру температура может опуститься до +17...+14 °С.

Кстати, долгота дня 17 часов 31 минуту. Полнолуние через 20 дней, 24 июня.

Желаем вам бодрого дня!

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