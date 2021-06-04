Жители Удмуртии смогут привиться от коронавируса на центральной площади

На вторую прививку жителей пригласят индивидуально Фото: Архив «КП» в Ижевске

Выездную вакцинацию от коронавируса планируют провести в Удмуртии. Вакцинация стартует уже сегодня, 4 июня. Местом проведения выбрана Центральная площадь Ижевска. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Вакцину «ЭпиВакКорона» смогут поставить граждане старше 18 лет. Предварительно терапевт проведет осмотр. Возьмите с собой паспорт и полис ОМС», - написал глава республики.

4 и 6 июня передвижной медицинский комплекс будет работать около Театра оперы и балета с 16:00 до 20:00, а 5 июня – с 10:00 до 20:00.

На вторую прививку жителей будут приглашать индивидуально.

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