Карта распространения коронавируса на 3 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

За все время пандемии в Удмуртии зафиксировали 34 279 случаев заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

По состоянию на 3 июня в Удмуртии коронавирусом заболел 41 человек. 41 пациент выздоровел. К сожалению, зафиксировано 3 летальных случая

За все время пандемии в регионе выявили 34 279 случаев коронавируса. Подробнее расскажем вам о статистике по районам:

Ижевск – 16 341

Глазов – 1 596

Воткинск – 1 434

Можга – 1 806

Сарапул – 1 298

Завьяловский район – 1 850

Алнашский район – 656

Балезинский район – 574

Вавожский район – 292

Воткинский район – 376

Глазовский район – 374

Дебесский район – 303

Игринский район – 781

Камбарский район – 303

Каракулинский район – 216

Кезский район – 369

Кизнерский район – 345

Киясовский район – 218

Красногорский район – 363

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 329

Сарапульский район – 420

Селтинский район – 283

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 968

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 319

Якшур-Бодьинский район – 506

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