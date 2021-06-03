Карта распространения коронавируса на 3 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

За все время пандемии в Удмуртии зафиксировали 34 279 случаев заражения коронавирусом Фото: pixabay.com
По состоянию на 3 июня в Удмуртии коронавирусом заболел 41 человек. 41 пациент выздоровел. К сожалению, зафиксировано 3 летальных случая
За все время пандемии в регионе выявили 34 279 случаев коронавируса. Подробнее расскажем вам о статистике по районам:
Ижевск – 16 341
Глазов – 1 596
Воткинск – 1 434
Можга – 1 806
Сарапул – 1 298
Завьяловский район – 1 850
Алнашский район – 656
Балезинский район – 574
Вавожский район – 292
Воткинский район – 376
Глазовский район – 374
Дебесский район – 303
Игринский район – 781
Камбарский район – 303
Каракулинский район – 216
Кезский район – 369
Кизнерский район – 345
Киясовский район – 218
Красногорский район – 363
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 329
Сарапульский район – 420
Селтинский район – 283
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 968
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 319
Якшур-Бодьинский район – 506
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