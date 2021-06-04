Молодые жители Удмуртии построили нарколабораторию на огороде

Жители Удмуртии купили огород, чтобы варить там наркотики. Фото: pixabay.com

Нарколабораторию ликвидировали в Удмуртии. Ее организовали трое молодых жителя Удмуртии – 1993, 1996, 1997 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в январе 2020 года мужчины купили участок на территории одного из садоогородных товариществ в Воткинском районе Удмуртии. Там они построили ангар, через интернет-магазин купили необходимое оборудование и химические вещества. А потом несколько месяцев изготавливали синтетическое наркотическое средство. Сбывали наркотики с помощью закладок.

Обыскав ангар, полицейские нашли почти 3 кг запрещенных средств, много бутылок с химическими веществами и жидкостями, а также оборудование, предназначенное для изготовления наркотиков.

Чуть позже в соседнем лесу полицейские обнаружили два тайника, в которых хранились пакеты с наркотиками общей массой 36 кг.

В итоге, следователи установлена причастность задержанных к производству более 39 кг запрещенных веществ.

Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким серьезным статьям. Сейчас подозреваемые находятся под стражей сроком на 2 месяца. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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