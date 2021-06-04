ИКЕА может появиться в Ижевске

В Ижевске может появится шоу-рум ИКЕА. Фото: ИКЕА

В Ижевске может появится шоу-рум ИКЕА. Об этом рассказал у себя в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов, который находится сейчас на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он обсудил предложения по входу торговой сети в республику с гендиректором розничной сети ИКЕА Россия Понтусом Эрнтеллом.

«Это могут быть разные варианты: открытие магазина, дизайн-центра, склада или шоу-рума. Для открытия шоу-рума ИКЕА готова рассмотреть площадки в Ижевске. Объемы строительства у нас растут каждый год, поэтому мы прогнозируем стабильный спрос на товары категорий для дома и быта», - подчеркнул глава.

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