Для погашения кредитов жительница Удмуртии задушила пенсионерку и украла деньги

Женщина задушила беспомощную пенсионерку Фото: pixabay.com

Жительница Балезинского района Удмуртии убила 63-летнюю знакомую пенсионерку. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сейчас женщина предстанет перед судом.

У обвиняемой было несколько кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Чтобы их погасить, она решила забрать деньги у знакомой пенсионерки.

По версии следствия, в октябре 2020 года она, пользуясь беспомощным состоянием бабушки, задушила ее. После вынесла из ее дома деньги, драгоценности и одежду на общую сумму более 79 тысяч рублей и скрылась.

Чуть позже женщину арестовали. За разбой и убийство ей грозит пожизненный срок, дело для рассмотрения направлено в Верховный суд Удмуртии.

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