Где в Ижевске чаще всего присасываются клещи

В Ижевске зарегистрирован 5 691 случай присасывания клещей. Фото: pixabay.com

В Ижевске зарегистрирован 5 691 случай присасывания клещей к людям. Это 53,3% от общего числа укушенных по всей республике. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Чаще всего паразиты присасываются к людям в парке им. Кирова – 63 случая, в том числе 24 среди детей; в сквере Оружейника Драгунова – 8 случаев, в том числе 5 среди детей; в Козьем парке – 3 случая, в Летнем саду – 3 случая среди детей и в сквере им. Титова 2 случая.

По кладбищам статистика выглядит так:

Южное кладбище – 34 случая,

Кенское кладбище – 34 случая, в том числе 1 ребенок,

Западное кладбище – 29 случаев,

Александровское кладбище – 21 случай, в том числе 1 ребенок,

Хохряковское кладбище – 9 случаев,

Татарское кладбище – 4 случая.

Всего с начала сезона в республике с жалобами на присасывание клещей обратилось 10670 человек, в том числе 1857 детей.

Кстати, «Комсомолка» собрала для вас инструкцию, что делать и куда обратиться в Ижевске, если укусил клещ.

А вот так клещ выглядит под микроскопом.

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