Авария с 4 машинами произошла в Ижевске на ул. 10 лет Октября

Авария сразу с 4 машинами произошла в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария сразу с 4 машинами произошла в Ижевске 3 июня около 15:40. Об этом сообщает УГИБДД по Удмуртии.

ДТП случилось на ул. 10 лет Октября.

55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не соблюдал дистанцию и врезался в «Хонду». Последняя по инерции врезалась впереди стоящий «Hyundai».

Авария сразу с 4 машинами произошла в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

После этого «Хонду» выбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с «Ладой Калиной», который двигалась во встречном направлении.

Авария сразу с 4 машинами произошла в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «Лады Гранты» и 55-летний водитель «Хонды» получили травмы. У машин – значительные повреждения.

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