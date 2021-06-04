Похититель плюшевых мишек задержан в Ижевске

Парень похитил плюшевых медвежат и раздал знакомым девушкам Фото: pixabay.com

17-летний ижевский парень похитил в магазине на улице Петрова двух плюшевых мишек и подарил их знакомым представительницам прекрасного пола. Мишек нашли и вернули в магазин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Майскими ночами молодой человек разбивал витрины магазина и скрывался с похищенными медвежатами. Сначала им был похищен мишка стоимостью 3000 рублей, а спустя несколько дней – стоимостью более 4800 рублей. Оба раза в полицию поступали заявления о краже.

Ижевская полиция нашла похитителя. Оказалось, что 17-летний студент техникума воровал медведей, чтобы потом подарить их знакомым девушкам. Мишек пришлось вернуть, а на парня заведено уголовное дело по ч.2 .158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

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