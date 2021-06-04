5 и 6 июня в Ижевске перекроют часть улиц

В ближайшие выходные в Ижевске перекроют дороги. Архив редакции

В ближайшие выходные в Ижевске будут перекрыты сразу несколько улиц. Об этом сообщает администрация города.

5 июня с 08:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта в районе Центральной площади и Вечного огня. Это связано с проведением забега.

Схема закрытия движения в Ижевске

Движение автобусов и троллейбусов перенаправят по другим улицам.

6 июня с 09:30 до 12:00 закроют ул. Пушкинскую на участке от ул. Советская до ул. Кирова. Это сделают из-за проведения театрально-танцевального шествия.

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