Ревнивый житель Удмуртии избивал беременную жену и ребенка

Мужчина избивал беременную жену и ребенка Фото: Сергей Грачев

В Кизнерском районе Удмуртии осудили мужчину, который истязал свою беременную жену и бил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Судом установлено, что ревнивец периодически бил беременную супругу в лицо и в живот, угрожая убить. Доставалось от него и маленькому ребенку – отец сек его проводом от телефонной зарядки.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 4,5 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

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