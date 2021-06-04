Музыкальная площадка, фудкорты, арт-объект: осенью в Первомайском районе Ижевска появится новый сквер

Макет будущего сквера в Ижевске

В Первомайском районе Ижевска благоустроят новый сквер. Сроки сдачи объекта – осень 2021 года. Об этом сообщает администрация города.

Общественное пространство организуют около перекрестка улиц Воровского и Промышленная.

«Горожане давно ждут, когда эта территория будет благоустроена, поэтому мы приняли решение не ждать федерального финансирования и выделить средства из городского бюджета. Стоимость работ – 15 млн рублей», - заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Макет будущего сквера в Ижевске

На территории в 3 тысячи кв. м расположится современная детская площадка с прорезиненным покрытием, качелями и доской для рисования. Рядом – фудкорты. Кроме этого предполагается площадка для камерных концертов юных музыкантов, зона буккроссинга, медиазона для фотографий и места для спокойного отдыха.

Макет будущего сквера в Ижевске

Название сквера предложили горожане – рядом школа №31, детская школа искусств №9, а еще два корпуса детского сада №79.

Запланированы и прогулочной зоны: дорожки, современное освещение, урны и газоны, небольшая велодорожка, где дети смогут кататься на самокатах и велосипедах. В центре композиции будет пергола и арт-объект. Каким он будет, могут определить сами горожане.

Макет будущего сквера в Ижевске

Отметим, благоустройство территории проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2018 году в период проведения рейтингового голосования горожане отдали 15 тысяч голосов за благоустройство этого сквера.

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