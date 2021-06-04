Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил помощнику президента России банные веники

Глава Удмуртии подарил банный набор советнику президента России Фото: Архив КП

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил помощнику президента России Максиму Орешкину банный набор, произведенный на предприятии из Красногорского района. Сделал он это во время сессии, которая была посвящена электронной торговле, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. Об этом глава региона сообщает на своей странице «ВКонтакте».

В ходе дискуссии генеральный директор eBay в России Илья Кретов похвалил работу предприятий Удмуртии – в 2020 году регион стал лидером по продажам на этой платформе среди российских регионов, если не считать Москву и Санкт-Петербург.

Александр Бречалов в качестве примера региональной компании, которая экспортирует свою продукцию в 10 стран мира, привел бренд «Дуб-Береза» из Красногорского района. Банный набор, произведенный этой компанией, глава региона подарил помощнику президента России Александру Орешкину. Также он предложил рассмотреть возможность обнуления ставки НДС на услуги экспортной доставки посылок за рубеж.

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