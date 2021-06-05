Фотофакт: енот-блогер из Челябинска приехал в Удмуртию

Енот-блогер Витя заглянул в Удмуртию, Фото: instagram.com/raccoon.vitya/

Енот-блогер Витя живет вместе с родителями в Челябинске. 4 дня назад вся семья отправилась в путешествие по России. По городам Олеся, Евгений и Витя едут на машине. В планах преодолеть тысячи километров через Санкт-Петербург, Москву, Черноморское побережье и Дальний Восток.

1 июня енот-блогер побывал и в Удмуртии. Больше всего времени семья провела в Игре. Витя прокатился на горках, прогулялся на природе и даже хрюкал от удовольствия.

«Удмуртию мы проезжали через Дебёсы, Селты, Сюмси и около часа погуляли по Игре. Были в парке деревянных скульптур и остались в восторге», — рассказывает Олеся, «мама» енота.

Витя во время дороги спит или смотрит в окно — дорогу переносит отлично, так как с двух месяцев приучен к машине. И после прогулки сразу бежит обратно в транспорт. Во время отдыха семья останавливается в кемпингах или на берегу рек, спит в палатах или в машине.

«Жители всегда останавливаются, общаются с Витей, снимают его на телефон. Все улыбаются и мы дарим друг другу позитив — это круто! Витя социальный енот, людей и транспорта не боится», — делится Олеся.

Сейчас семья отправляется в Москву через Санкт-Петербург.

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