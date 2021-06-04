«По андроиду в каждый дом»: в шуточном ролике показали Ижевск будущего

В Ижевске будущего производят роботов для всей России Фото: youtube.com

В интернете появился шуточный ролик «RUSSIA TOMORROW NEWS // РОССИЯ ЗАВТРА: НОВОСТИ», представляющий репортаж из высокотехнологичной России будущего. Ижевск фигурирует в ролике как город, в котором расположен завод по производству роботов «Ижевск Дайнемикс».

В альтернативной России каждый гражданин может приобрести себе ижевского робота в рамках госпрограммы «По андроиду в каждый дом». Более того, инженеры «Ижевск Дайнемикс» якобы разрабатывают «чип души». Впрочем, согласно ролику, не всем россиянам понравилась столь стремительная автоматизация.

Ижевск будущего показали как город контрастов – привычные для горожан здания соседствуют с громадами в стилистике киберпанка, а старая инфраструктура – с произведениями технического искусства.

Предлагаем нашим читателям посмотреть шуточный репортаж и взглянуть наш город другими глазами.

Напомним, первый ролик из этой серии появился еще в прошлом году. В нем фермер Николай рассказывает о своей жизни в деревне, с гордостью демонстрирует технологические достижения, в том числе дроидов-доярок и дронов-пастухов, созданных корпорацией «Ижевск Дайнемикс».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Озаборенный Ижевск»: как будет выглядеть город, если ограждений станет больше

Последствия коронавируса: врачи рассказали ижевчанам, почему после болезни выпадают волосы и что с этим делать