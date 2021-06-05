3-летняя девочка выпала из окна в Удмуртии 3 июня

Детали падения малышки из окна в Удмуртии выясняются, Фото: freepik.com

3 июня маленькая девочка выпала из окна со второго этажа. Инцидент произошел в Якшур-Бодьинском районе днем. Как сообщает пресс-служба Следственного управления по Удмуртии, девочка получила травмы.

3-летняя малышка выпала из окна дома, где проживает. В результате падения у девочки черепно-мозговая травма. Следственным управлением организована доследственная проверка.

«Уважаемые родители, жизнь и здоровье Вашего ребенка зависят только от Вас, проветривайте окна исключительно в присутствии взрослых, не надейтесь на помощь старшего ребенка, уберите от окон предметы, с помощью которых он сможет забраться на подоконник, объясняйте детям опасность открытого окна, приобретите для окон специальные блокирующие устройства», — напоминают сотрудники ведомства.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Фотофакт: енот-блогер из Челябинска приехал в Удмуртию

- 41 человек заболел коронавирусом 5 июня в Удмуртии