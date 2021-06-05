3-летнего ребенка достали из запертой машины в Удмуртии 5 июня

Маленький ребенок оказался заперт в машине в Удмуртии, Фото: instagram.com/pssudm/

Сегодня, 5 июня, спасатели помогли достать из автомобиля маленького ребенка. На своей странице в социальных сетях сотрудники поисково-спасательной службы поделились историей.

Родители вышли из машины. Сигнализация автомобиля сработала на блокировку дверей. Так оказался заперт 3-летний малыш.

Родители без промедления вызвали спасателей. Сотрудники открыли машину, достали ребенка и передали его напуганным родителям.

«Увы, даже находясь рядом с детьми, нельзя полностью исключить опасные ситуации. Но если таковые произошли, важно оперативно обратиться за помощью», — пишут спасатели.

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