6 июня в Ижевске ожидается переменная облачность и температура до +27°С

В Ижевске ожидается солнечный день Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня прекрасный летний день: в меру жарко, но не слишком. Подробнее о том, каким будет воскресенье, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 6 июня в Ижевске ожидается переменная облачность без осадков. Столбик термометра достигнет отметки +25..+27°С. Подует слабый юго-западный ветер, его скорость составит 3-8 м/с.

Ночью пока еще слегка прохладно, но теплее, чем в предыдущие ночи – до +12°С. Ветер изменит направление на юго-восточное и утихнет до 1 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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