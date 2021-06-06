ДТП с участием двух легковушек и мотоцикла произошло в Ижевске из-за пьяного водителя

В результате ДТП пострадал мотоциклист Фото: vk.com/udmurtiya18rus

В субботу, 5 июня, около 17:40 на путепроводе по улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП, об этом сообщила группа ИГГС «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев.

Автомобиль врезался в световую опору Фото: vk.com/udmurtiya18rus

«Мощно они врезались. Ладно хоть троллейбус не задели, водитель троллейбуса и один пассажир выбежали на помощь! Много кто побежал помогать, всей толпой!» – написали ижевчане.

Предположительно, водитель был в нетрезвом состоянии Фото: vk.com/udmurtiya18rus

На фото видно, что один из автомобилей врезался в световую опору, а другой перевернулся.

Один из автомобилей перевернулся Фото: vk.com/udmurtiya18rus

«По предварительной данным водитель автомобиля «Пежо» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха», далее он совершил столкновение с автомобилем «Нива». Водитель автомобиля «Пежо» управлял автомобилем в состоянии опьянения», – рассказал «Комсомолке» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников.

Водитель чудом не пострадал Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Также сообщается, что в результате аварии пострадал только водитель мотоцикла, он был доставлен в больницу для проведения обследования.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости нахождения за рулем в нетрезвом состоянии.

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