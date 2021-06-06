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Происшествия6 июня 2021 11:27

Бегущего по ночной трассе медведя заснял на видео водитель из Удмуртии

Жителей региона призвали быть осторожными
Екатерина АРДАШЕВА
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Медведи могут представлять для человека серьезную опасность Фото: pixabay.com

Медведи могут представлять для человека серьезную опасность Фото: pixabay.com

Ночью с 4 на 5 июня в деревне Малая Бодья был замечен бегущий по трассе бурый медведь, об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

Лесного хищника заснял на видео водитель. Животное бежало перед автомобилем по проезжей части улицы Трактовой. В свете фар можно увидеть, как медведь через некоторое время сворачивает направо и исчезает из поля золения.

Жителей региона предупредили о том, что рассерженный или испуганный медведь может представлять серьезную опасность для человека, и призвали быть бдительными.

Отметим, что косолапые могут быть очень любопытны и иногда даже подходят к автомобилям. Ни в коем случае нельзя пытаться их подкармливать и открывать окна или двери авто. Заметив хищника на дороге, лучше всего сбавить скорость, чтобы его не сбить, и осторожно проехать мимо.

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