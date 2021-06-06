Фестиваль молодежных движений «Голос улиц» пройдет в Ижевске

Это семейный фестиваль, где каждый найдет себе занятие по душе Фото: Архив КП

12 июня, в День России и День города, в Ижевске состоится традиционное спортивно-игровое мероприятие «Голос улиц», об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фестиваль молодежных уличных движений проходит уже 12-й год подряд. В этом году местом для его проведения выбран Сквер Победы у Вечного огня. С 13:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки на которых ижевчане и гости столицы Удмуртии смогут выступить как в роли зрителей, так и в роли непосредственных участников.

Это семейное мероприятие, на котором занятие и зрелище по душе найдут для себя не только подростки, но и малыши, взрослые, старшее поколение. Среди основных площадок есть спортивные – это стритбол, киберспорт, фризби, регби, американский футбол, бейсбол, кроссфит, фитнес и уличный футбол. Также можно будет поиграть в настольные игры и научиться делать фокусы, посмотреть представление уличных театра и цирка, увидеть уличные танцы, выступление роботов и вспомнить дворовые игры времен СССР. Кроме того, ведущие подговорили специальные конкурсы для всех желающих.

Увидеть подробную программу мероприятий можно на сайте «Дни города-2021».

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