Муж-африканец жительницы Ижевска станцевал в новом клипе группы Little Big

Скриншот клипа Little Big

4 июня популярная группа Little Big (Литл Биг) представила поклонникам новый клип на композицию Everybody (Эврибади). Музыканты разместили видео на YouTube (Ютюб), собрав за два дня более 2,5 тысяч просмотров.

У Джейкоба очень необычный костюм Фото: www.instagram.com/natalyayisa/

Клип снят на сказочную тематику с использованием известных сюжетов современных мемов. Среди участников коллективного танца можно заметить Джейкоба Йиса из Нигерии – мужа известной ижевчанки-блогера Натальи. Об участии супруга в танцевальном номере девушка сообщила в своем «Инстаграме», разместив фото в сторис.

Джейкоб Йиса участвует в коллективном танце Фото: www.instagram.com/natalyayisa/

Джейкоб выступает в весьма оригинальном костюме: на нем черное пальто с накладными плечами цвета металлик. Кстати, мужчина уже давно профессионально занимается танцами и даже записал видеокурс для желающих похудеть посредством танца.

Напомним, недавно супруги стали гостями ток-шоу телеканала ТНТ «Бородина против Бузовой» (16+). В настоящее время пара находится в Нигерии, и Наталья ежедневно рассказывает подписчикам своего блога об этой стране.

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