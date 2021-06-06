На Центральной площади Ижевска выступил с концертом певец Иракли

Зрители остались от концерта в восторге Фото: instagram.com/irakli_music/

В субботу, 5 июня, толпы фанатов собрал на Центральной площади Ижевска известный певец, участник проекта «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава более известный как Иракли. Фото и видео с концерта артист разместил в сторис своего «Инстаграма».

Иракли исполнил свои самые известные композиции, а также спел песню Мурата Насырова «Я – это ты, ты – это я» – зрители ему подпевали.

«Парень старался, даже публику удалось завести!», – рассказала ижевчанка Екатерина, не планировавшая идти на концерт, но невольно остановившаяся послушать исполнителя.

Певец поделился с подписчиками эмоциями www.instagram.com/irakli_music/

Когда концерт закончился, зрители хором выкрикивали музыкантам слова благодарности.

Девушка снималась в клипе на песню Иракли Фото: instagram.com/irakli_music/

Кроме того, Иракли упомянул, что в Ижевске у него произошла приятная встреча – девушку зовут Яна Кропачева, она ведет личный блог в «Инстаграме» и, по словам певца, снималась в его клипе на песню «Не любишь». Иракли поделился в сторис совместным фото. Сама девушка родом из Ижевска. Она также разместила видео поездки на концерт вместе с Иракли, подписав: «Наконец-то приехал ко мне на родину!».

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