39 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

Свежая статистика заболеваемости на утро 7 июня Фото: pixabay.com

По данным на 7 июня в Удмуртии выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, а также 9 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

2 460 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 237 – средней степени тяжести, 23 в тяжелом состоянии.

43 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 4 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 441 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 31 267 человек выздоровели. 454 летальных случая. 123 190 человек вакцинировано за весь период.

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