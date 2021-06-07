60-летнего жителя Удмуртии осудили за сообщение о ложном минировании кафе

Мужчина из Удмуртии получил условный срок за ложное сообщение о минировании Фото: pixabay.com

В Воткинске был осужден 60-летний мужчина, который позвонил на пульт «112» и сообщил оператору о готовящемся взрыве в одном из воткинских кафе. Об этом сообщает пресс-служба управления судебного департамента в Удмуртской Республике.

Лже-террорист совершил явку с повинной и раскаялся в содеянном. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. За свой поступок мужчина получил наказание в виде лишения свободы на один год условно с аналогичным испытательным сроком.

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