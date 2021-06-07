Бывший депутат удмуртского Госсовета погиб в аварии под Ижевском

Экс-депутату Госсовета было 67 лет Фото: пресс-служба Госсовета УР

6 июня в дорожной аварии под Ижевском погиб заместитель генерального директора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть», депутат Государственного Совета Удмуртии пятого созыва Александр Зеленин. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

Авария произошла около 17:20 в Завьяловском районе республики, на дороге Завьялово-Каменное. На данный момент известно, что 67-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser почувствовал себя плохо, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель погиб, его 6-летний пассажир и водитель Volvo получили травмы.

«Ушёл из жизни талантливый руководитель, профессионал своего дела. Он всем сердцем любил Удмуртию и искренне радел за благополучие земляков», - заявил по этому поводу спикер ГС Удмуртии Владимир Невоструев.

Причины и обстоятельства аварии уточняются. Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.

СПРАВКА КП:

Зеленин Александр Алексеевич. Родился 16 сентября 1953 года. Образование высшее. Окончил Пермский политехнический институт, специальность – горный инженер-геолог.

1974 г. – оператор по добыче нефти и газа, нефтегазодобывающее управление «Чернушканефть», Пермский край.

1975 г. – помощник бурильщика, Прилукское управление буровых работ, объединение «Укрнефть», Украина.

1976 – 1979 гг. – мастер, цех исследовательских и производственных работ, объединение «Удмуртнефть», г.Ижевск.

1979 – 2002 гг. – старший геолог, начальник геологического отдела, главный геолог – заместитель начальника управления, главный инженер – заместитель начальника управления, Воткинское нефтегазодобывающее управление, объединение «Удмуртнефть», г.Воткинск.

2002 – 2004 гг. – главный геолог мультидисциплинарной группы, управление по добыче нефти и газа (нефтепромысел) № 1, нефтегазодобывающее управление «УН-Юг», ОАО «Удмуртнефть», Удмуртская Республика.

2004 – 2006 гг. – директор, филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Удмуртия», г.Ижевск.

2006 – 2008 гг. – заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти Удмуртской Республики и СМИ, заместитель директора по региональной политике и административным вопросам, ОАО «Удмуртнефть», г. Ижевск.

С 2008 г. – заместитель генерального директора по региональной политике, ОАО «Удмуртнефть», г.Ижевск.

2012 – 2017 гг. – депутат Госсовета Удмуртии пятого созыва.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

СМИ сообщили о пожизненном отстранении 34-летнего футбольного арбитра из Ижевска от судейства в РПЛ

Аэропорт Ижевска открывает прямые рейсы до Краснодара