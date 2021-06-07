У 46-летнего жителя Ижевска похитили 13 тыс. рублей под предлогом продажи щенка

Мошенник обманул ижевчанина, пытавшегося купить у него щенка Фото: pixabay.com

46-летний ижевчанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Попытка купить щенка через интернет обернулась хищением 13 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Установлено, что гражданин нашел информацию о продаже щенков на одном из сайтов объявлений. Договорившись о покупке через сайт и мессенджер, он перевел продавцу деньги в размере 13 тыс. рублей, однако сразу после этого страница с объявлением была удалена, а номер мошенника заблокирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

МВД по Удмуртской республике напоминает гражданам о том, что при покупке и продаже товаров и услуг через интернет нужно быть предельно внимательными и не переходить по предлагаемым ссылкам для оплаты товара или услуги.

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