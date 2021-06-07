Ижевчане смогут сыграть в шахматы на Центральной площади с гроссмейстером Александром Морозевичем

Жители Ижевска смогут сыграть партию с гроссмейстером 12 июня на Центральной площади Фото: Архив КП

Турнир одновременной игры в шахматы пройдет 12 июня на Центральной площади Ижевска. У жителей и гостей города будет уникальная возможность испытать свои силы в турнире с гроссмейстером Александром Морозевичем.

Мероприятие пройдет в шатре на Центральной площади Ижевска 12 июня с 11:00 до 13:00. Гроссмейстер приезжает в столицу Удмуртии в рамках 12-го Кубка Корпорации «Центр» — это подарок от Федерации шахмат республики и Правительства не только для участников турнира, но и для жителей города в этот праздничный день. Также 12 июня Александр Морозевич проведет встречи с тренерами и детьми-участниками Кубка Корпорации «Центр».

Желающих увидеть, как играет шахматный маэстро, поклонники его называют «Моро», собираются тысячи, в том числе и во время прямых трансляций (в группе в «Вконтакте» портала IZHLIFE (Ижлайф) и в группе Шахматной федерации Удмуртской Республики также будет вестись прямая трансляция с open-турнира (Оупен-турнир). Ижевчане же смогут наблюдать за игрой в реальном времени и не на экранах, а в жизни.

«Отмечу, что победители районных этапов шахматного турнира сыграют сеанс одновременной игры с российским гроссмейстером, легендарным шахматистом Александром Морозевичем», — рассказал глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда — Ижевск».

Справка: Александр Морозевич — российский шахматист и гроссмейстер, двукратный чемпион России по шахматам, чемпион Москвы, двукратный победитель командного чемпионата Европы и двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе команды России. Один из сильнейших в мире по игре вслепую (не видя доски и фигур).

Напомним, ранее в Ижевск приезжал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

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