Сбивший лося 50-летний водитель такси скончался в больнице в Ижевске

Таксит сначала сбил лося, а после врезался в дерево Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

6 июня на 36-ом километре трассы Ижевск-Воткинск произошло смертельное ДТП с участием лося. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 23 часов 52 минут 50-летний водитель Volkswagen Polo с маркировкой одной из служб такси сбил лося. Далее он съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм мужчина умер в больнице.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и строгому соблюдению скоростного режима – особенно в местах, где установлены предупреждающие о возможном появлении диких животных дорожные знаки. Обычно лоси не убегают от опасности в лес, а выходят на дорогу перед автомобилем.

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