Фотофакт: на выездную вакцинацию против коронавируса на Центральной площади Ижевска выстроилась очередь

На выездную вакцинацию в Ижевске образовалась очередь Фото: Амир Закиров

4 июня в республиканской столице стартовала выездная вакцинация. В 16:00 на Центральной площади около передвижного комплекса образовалась очередь из нескольких десятков человек.

Фото: Амир Закиров

Передвижной медицинский комплекс располагался у Государственного театра оперы и балета Удмуртии. В качестве вакцины использовалась «ЭпиВакКорона» В первые три дня выездная вакцинация будет проходить на Центральной площади Ижевска, о дальнейшем месторасположении выездного пункта пока не сообщается.

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