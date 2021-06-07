Карта распространения коронавируса на 7 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Собираем свежую статистику по городам и районам республики Фото: pixabay.com
На утро 7 июня в Удмуртии заболели коронавирусом 39 человек. 43 пациента выздоровели. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 405
Глазов – 1 601
Воткинск – 1 442
Можга – 1 821
Сарапул – 1 302
Завьяловский район – 1 859
Алнашский район – 657
Балезинский район – 576
Вавожский район – 292
Воткинский район – 377
Глазовский район – 374
Граховский район — 204
Дебесский район – 305
Игринский район – 783
Камбарский район – 304
Каракулинский район – 216
Кезский район – 372
Кизнерский район – 349
Киясовский район – 226
Красногорский район – 368
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 329
Сарапульский район – 420
Селтинский район – 286
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 976
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 329
Якшур-Бодьинский район – 506
Ярский район — 290
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