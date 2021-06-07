Карта распространения коронавируса на 7 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Собираем свежую статистику по городам и районам республики Фото: pixabay.com

На утро 7 июня в Удмуртии заболели коронавирусом 39 человек. 43 пациента выздоровели. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 405

Глазов – 1 601

Воткинск – 1 442

Можга – 1 821

Сарапул – 1 302

Завьяловский район – 1 859

Алнашский район – 657

Балезинский район – 576

Вавожский район – 292

Воткинский район – 377

Глазовский район – 374

Граховский район — 204

Дебесский район – 305

Игринский район – 783

Камбарский район – 304

Каракулинский район – 216

Кезский район – 372

Кизнерский район – 349

Киясовский район – 226

Красногорский район – 368

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 329

Сарапульский район – 420

Селтинский район – 286

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 976

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 329

Якшур-Бодьинский район – 506

Ярский район — 290

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