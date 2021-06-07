Гороскоп на 8 июня для ижевчан: у Близнецов будет хорошее настроение, а Водолеи получат удовольствие от работы

Традиционный астропрогноз на завтра Фото: pixabay.com

ОВЕН

Рабочая неделя только началась, а вы уже чувствуете усталость? Вам стоит хотя бы минимально сменить обстановку, полегчает.

ТЕЛЕЦ

Намечается эмоциональный спад, и не пытайтесь его скрасить лишними эмоциональными телодвижениями. Сейчас и правда лучше тихо погрустить.

БЛИЗНЕЦЫ

С настроением у вас все будет в порядке, особенно по сравнению с предыдущим днем. На работе тоже все будет неплохо.

РАК

Вы не выбираете легких путей, но сегодня появится возможность сократить дистанцию без последствий. Воспользуйтесь ею.

ЛЕВ

Вы полны сил и желания изменить мир. Обратите внимание на мелочи – частное иногда важнее целого.

ДЕВА

Вашим близким не хватает внимания, и вы это видите. Не переусердствуйте на работе.

ВЕСЫ

Системный подход к жизни сегодня едва ли будет работать. Импровизируйте, и все получится.

СКОРПИОН

Спокойный день. Ближе к вечеру появится желание перемен, но оно быстро пройдет.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь может мягко намекнуть вам о том, что пора отдохнуть. Не доводите ее до более жестких напоминаний.

КОЗЕРОГ

Придется много рисковать – иногда вы будете видеть жизнь лишь на метр вперед, как при тумане. К вечеру туман рассеется.

ВОДОЛЕЙ

Работа принесет очень много неожиданного удовольствия – наслаждайтесь, такое бывает нечасто.

РЫБЫ

Не самый благоприятный день для новых знакомств. Да и со старыми знакомыми будет непросто. Старайтесь остановить конфликт еще на стадии зарождения – вы же прекрасно чувствуете первые искорки.

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