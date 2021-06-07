Гороскоп на 8 июня для ижевчан: у Близнецов будет хорошее настроение, а Водолеи получат удовольствие от работы

Традиционный астропрогноз на завтра Фото: pixabay.com
ОВЕН
Рабочая неделя только началась, а вы уже чувствуете усталость? Вам стоит хотя бы минимально сменить обстановку, полегчает.
ТЕЛЕЦ
Намечается эмоциональный спад, и не пытайтесь его скрасить лишними эмоциональными телодвижениями. Сейчас и правда лучше тихо погрустить.
БЛИЗНЕЦЫ
С настроением у вас все будет в порядке, особенно по сравнению с предыдущим днем. На работе тоже все будет неплохо.
РАК
Вы не выбираете легких путей, но сегодня появится возможность сократить дистанцию без последствий. Воспользуйтесь ею.
ЛЕВ
Вы полны сил и желания изменить мир. Обратите внимание на мелочи – частное иногда важнее целого.
ДЕВА
Вашим близким не хватает внимания, и вы это видите. Не переусердствуйте на работе.
ВЕСЫ
Системный подход к жизни сегодня едва ли будет работать. Импровизируйте, и все получится.
СКОРПИОН
Спокойный день. Ближе к вечеру появится желание перемен, но оно быстро пройдет.
СТРЕЛЕЦ
Жизнь может мягко намекнуть вам о том, что пора отдохнуть. Не доводите ее до более жестких напоминаний.
КОЗЕРОГ
Придется много рисковать – иногда вы будете видеть жизнь лишь на метр вперед, как при тумане. К вечеру туман рассеется.
ВОДОЛЕЙ
Работа принесет очень много неожиданного удовольствия – наслаждайтесь, такое бывает нечасто.
РЫБЫ
Не самый благоприятный день для новых знакомств. Да и со старыми знакомыми будет непросто. Старайтесь остановить конфликт еще на стадии зарождения – вы же прекрасно чувствуете первые искорки.
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