На улице Авангардной в Ижевске загорелся лог

В Ижевске загорелся лог на улице Авангардная Фото: Алексей Иванов

Сегодня, 7 июня, в районе лога, ведущего от дома № 2 по ул. Авангардной к речке Карлутке, загорелась трава. Местные жители сообщают о том, что «кто-то ходил и смеялся, а потом начался пожар». Ниже по склону находится частный сектор.

Загорелись тополиный пух, трава и кустарники. Местные жители начали бороться с пожаром еще до приезда спасателей. Они тушили пламя водой из ведер.

Горели тополиный пух, трава и кусты Фото: Алексей Иванов

Пожарные были на месте в течение 5–10 минут. Жителей настоятельно просят не поджигать тополиный пух. Причины пожара устанавливаются.

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