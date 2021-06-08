Пешеходный переход появится на перекрестке улицы Карла Маркса и переулка Раздельного в Ижевске

Пешеходный переход организуют за счет застройщика. Фото: Анастасия Михайлова

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление об организации пешеходного перехода на перекрестке ул. Карла Маркса и переулка Раздельного. Документ опубликован на сайте администрации Ижевска.

На участке установят знаки пешеходного перехода и ограничения скорости до 40 км/ч.

Работы сделают за счет заявителя — одного из застройщиков.

Напомним, в ближайшее время перекроют участок объездной. Это будут делать несколько раз в течение лета.

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