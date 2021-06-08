Коронавирусом в Удмуртии заболели 38 человек

Свежая статистика по ковиду в Удмуртии Фото: pixabay.com
По данным на 8 мая в Удмуртии выявлено 38 новых случая коронавирусной инфекции. В числе заболевших 5 детей до 14 лет, а также 6 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.
2 470 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 221 – средней степени тяжести, 26 в тяжелом состоянии.
41 человек выздоровел, их выписали.
Всего на 4 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 479 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 31 308 человек выздоровели. 454 летальных случая. 125 287 человек всего вакцинировали.
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