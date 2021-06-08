Жительница Ижевска сообщила о краже, чтобы не платить по кредиту

Кредитные деньги были застрахованы на случай, если их похитят Фото: Константин ИВШИН

Девушка из Ижевска 1999 года рождения обманула банк, чтобы не оплачивать кредит. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обвиняемая взяла в банке 230 тысяч рублей. Деньги были застрахованы: в случае преступления банк был бы обязан вернуть средства, если бы их похитили.

В феврале 2021 девушка сняла деньги для погашения кредита и передала их знакомому. После этого она сообщила в полицию, что на нее напали и украли деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили все обстоятельства и местонахождение денег. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Дело направлено в суд.

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