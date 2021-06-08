33-летний водитель Kia Rio перевернулся на машине в Удмуртии

33-летний водитель не справился с управлением и перевернулся Фото: ГИБДД МВД по УР

4 июня около 20:20 на 35-ом км трассы «Игра – Красногорское» 33-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся, после чего скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии.

Согласно сообщению, водителя иномарки не удалось спасти, несмотря на все усилия врачей.

С 4 по 6 июня 2021 года произошло 20 аварий с пострадавшими. 3 человека погибли, 23 получили травмы (среди пострадавших есть и дети до 16 лет). Сотрудники ГИБДД выявили 1903 нарушения ПДД и остановили 63 пьяных водителя.

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