Бывшего полицейского начальника осудили в Ижевске за эксплуатацию подчиненных

Экс-полицейский начальник заставлял своих подчиненных работать у себя на участке Фото: Сергей Грачев

В Ижевске вынесен приговор экс-начальнику одного из подразделений регионального МВД – он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что подозреваемый заставлял своих подчиненных работать на стройке на своем загородном участке, причем работы велись в служебное время.

Пресс-служба МВД уточняет, что по результатам служебной проверки, назначенной министром внутренних дел по региону, в июне 2020 года данный сотрудник был отстранен от занимаемой должности.

Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ. Суд приговорил его к штрафу, приговор вступил в законную силу.

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